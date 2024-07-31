SciRep: зафиксирован первый случай партогенеза у уязвимых акул-собак

Итальянские ученые из Экспериментального института зоопрофилактики Пьемонта обнаружили первый случай "непорочного зачатия" среди акул вида Mustelus mustelus, известных как акулы-собаки или европейские куньи акулы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии