В Калуге 18-летний осуждённый из СИЗО был участником экстремистской организации

В Калуге возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего участника экстремистской организации. По данным следствия, фигурант, содержащийся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Калужской области за совершение особо тяжкого преступления, был активистом организации, признанной решением Верховного Суда РФ экстремистской и запрещенной в нашей стране.