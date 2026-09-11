В Калуге 18-летний осуждённый из СИЗО был участником экстремистской организации

В Калуге возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего участника экстремистской организации. По данным следствия, фигурант, содержащийся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Калужской области за совершение особо тяжкого преступления, был активистом организации, признанной решением Верховного Суда РФ экстремистской и запрещенной в нашей стране.
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