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Алекс Бродхерст: «Хабаровск – красивый город, расположен на воде. Здесь много хороших ресторанов»

«Хабаровск – красивый город, расположенный прямо на воде. Здесь много хороших ресторанов. Я рад попасть в Хабаровск.

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