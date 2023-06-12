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Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем России

Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем России

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем России. Он пожелал татарстанцам и всем россиянам благополучия и процветания.

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