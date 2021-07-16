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Что означает усиление карантина в Казахстане

Что означает усиление карантина в Казахстане

БУДЕТ ПРИОСТАНОВЛЕНО: ➢ междугородние, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) автобусные и микроавтобусные перевозки, за исключением объектов, участвующих в «Ashyq»; ➢ деятельность пляжей и аквапарков, аттракционов.

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