Невыносимые страдания Эммануэля Макрона.

Спросите, а чего это я, в такой значимый для страны день про Эммика вспомнила? *** Так я про выборы ещё не раз напишу за эти дни.
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