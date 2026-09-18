Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Невыносимые страдания Эммануэля Макрона.

Невыносимые страдания Эммануэля Макрона.

Спросите, а чего это я, в такой значимый для страны день про Эммика вспомнила? *** Так я про выборы ещё не раз напишу за эти дни.

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