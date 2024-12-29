Telegraph: отношения Турции и Германии охладились из-за кебаба

Отношения Германии и Турции охладились из-за разных стандартов приготовления кебаба. «Попытка Турции добиться юридической защиты для оригинального донера может поставить крест на будущем любимого фастфуда в Германии», — пишет The Telegraph.
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