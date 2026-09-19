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proavto21

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Китайский авторынок вступает в эпоху великой консолидации: ставка Toyota на слияние GAC и FAW

Китайский авторынок вступает в эпоху великой консолидации: ставка Toyota на слияние GAC и FAW

Наблюдая за происходящим на крупнейшем авторынке планеты, трудно отделаться от ощущения, что мы присутствуем при сломе эпохи.

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