Китайский авторынок вступает в эпоху великой консолидации: ставка Toyota на слияние GAC и FAW

Наблюдая за происходящим на крупнейшем авторынке планеты, трудно отделаться от ощущения, что мы присутствуем при сломе эпохи.
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