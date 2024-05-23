Сергей Шубенков: «Не американцам учить весь мир, как бороться с допингом. Они постоянно выпендриваются, не догадываясь, что являются привилегированными»

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Ранее Антидопинговое агентство США (USADA) заявило о подрыве доверия к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) из-за «сокрытия информации» по делу китайских пловцов, попавшихся на триметазидине в 2021 году.