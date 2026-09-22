Каллас призвала ЕС быстро продлить персональные санкции против России

Кая Каллас потребовала срочно продлить персональные санкции ЕС против России, пока страны объединения спорят об исключении из черного списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана.
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