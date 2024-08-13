В сети появилось якобы видео захвата движений для стрип-клуба в GTA 6 Даже в пр...

В сети появилось якобы видео захвата движений для стрип-клуба в GTA 6Даже в преддверии скорого начала самой крупной игровой выставки в этом году – Gamescom 2024, разработчики из студии Rockstar Games продолжают хранить молчание по поводу GTA 6, тем самым подогревая интерес геймеров к игре.