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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанская епархия поздравила прихожан с Рождественским сочельником

Рязанская епархия поздравила прихожан с Рождественским сочельником

Также день накануне Рождества Христова называют Рождественским Навечерием. Рязанская епархия поздравила прихожан с этим праздником и напомнила, что сочельник отмечают два раза в год – накануне Рождества и накануне Крещения.

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