Рязанская епархия поздравила прихожан с Рождественским сочельником

Также день накануне Рождества Христова называют Рождественским Навечерием. Рязанская епархия поздравила прихожан с этим праздником и напомнила, что сочельник отмечают два раза в год – накануне Рождества и накануне Крещения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии