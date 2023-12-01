Гол и результативная передача Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Нэшвилл»

«Миннесота» в гостях нанесла крупное поражение «Нэшвиллу» — 6:1. Исход матча был предрешен уже в середине второго периода, когда Коннор Дьюар с паса Кирилла Капризова сделал счет 5:0 в пользу «Миннесоты».