«Одноклассники» выяснили, на что россияне тратят деньги перед началом лета

МОСКВА, 27 мая, ФедералПресс. Эксперты социальной сети «Одноклассники» и сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей ЮKassa провели исследование и узнали, на что россияне тратят деньги в преддверии лета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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