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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Арсенала» и «Ливерпуля» по одному поражению в сезоне. Кто подпортит статистику конкуренту?

«Арсенал» на своем поле сыграет с «Ливерпулем» в главном матче 9-го тура Премьер-лиги. Лондонцы на прошлой неделе неожиданно проиграли «Борнмуту».

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