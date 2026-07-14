«Секретный трибунал»: смерть Линдси Грэма* запустила праздник конспирологии / Источник: © ИА РегнумСмерть 71-летнего сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма*, влиятельного республиканца и известного своей агрессивной риторикой русофоба, наступила всего через несколько часов после его возвращения из поездки в Киев, где он встречался с Владимиром Зеленским и объявил о согласовании с Белым домом нового законопроекта о санкциях против России.