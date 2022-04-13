Греция поднялась после избиения в Салониках коммунистов, блокировавших технику НАТО

Айнур Курманов. После начала российской спецоперации на Украине силы Компартии Греции (КПГ) и Коммунистической молодёжи Греции проводят антиимпериалистические акции в портах и городах во время передвижения вооруженных сил НАТО по территории страны.
Айнур Курманов. После начала российской спецоперации на Украине силы Компартии Греции (КПГ) и Коммунистической молодёжи Греции проводят антиимпериалистические акции в портах и городах во время передвижения вооруженных сил НАТО по территории страны.
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