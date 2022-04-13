Страна и люди

9 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    как скакун и рубака может он и был ничё, а вот как мужичок - слабоват - бабы на нём не задерживались , соскальзывали....Василий Чапаев. И...
  • карюкалов вячеслав
    В Европу.Европа будет унич...
  • Александр Стародубцев
    Вопрос автору: При проверке новых отечественных медицинских препаратов кто будет "подопытными кроликами"?????ПРОНЬКО: РАССЕКРЕ...

Греция поднялась после избиения в Салониках коммунистов, блокировавших технику НАТО

Греция поднялась после избиения в Салониках коммунистов, блокировавших технику НАТО

Айнур Курманов.   После начала российской спецоперации на Украине силы Компартии Греции (КПГ) и Коммунистической молодёжи Греции проводят антиимпериалистические акции в портах и городах во время передвижения вооруженных сил НАТО по территории страны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх