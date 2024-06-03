"Стоило России захватить украинских 12 деревень, как на Западе началась паника": Кедми рассказал что происходит в США

Песец к укростану уже не крадется, а идёт громко топая и грохоча - а чего ему стесняться?

Леонтий Букштейн

И вот все как-то смирились с тем, что сша орудуют в якобы самостоятельной стране за 7 000 километров от Фашингтона. А ведь это дикость, господа-товарищи. И мир на это смотрит сквозь пальцы, а евро*опия еще и подвывает. В какое время живем, в какое время.