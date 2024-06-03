"Стоило России захватить украинских 12 деревень, как на Западе началась паника": Кедми рассказал что происходит в США

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Леонтий Букштейн
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  • владимир рябченко
    А чё япошки за Курилы бодаютЦа??? дядюшка Сэм велит...Россия остановила...
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Комментарии
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Сергей Трофимов
идиотизм на западе и в штатах прогрессирует
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14 час.
Анд
Песец к укростану уже не крадется, а идёт громко топая и грохоча - а чего ему стесняться?
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11 час.
Леонтий Букштейн
И вот все как-то смирились с тем, что сша орудуют в якобы самостоятельной стране за 7 000 километров от Фашингтона. А ведь это дикость, господа-товарищи. И мир на это смотрит сквозь пальцы, а евро*опия еще и подвывает. В какое время живем, в какое время.
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36 мин.

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