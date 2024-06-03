Интересная жизнь с Vera Star Фото: politnavigator.net Внезапную готовность едва ли не большинства стран Европы разрешить сумасшедшему хутору атаковать российскую территорию (по границам 2022 года) прокомментировал известный политолог Яков Кедми.
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