Associated Press: Казнь Кристы Пайк в США завершилась неудачей

Казнь Кристы Пайк в Теннесси 30 сентября завершилась неудачей. Глава тюремного ведомства Фрэнк Страда объявил об отставке.
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Ох... пЕндосы, убить и то не можите . Обязательно нужно по издеваться над тварью Божей.