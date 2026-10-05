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Царьград

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Associated Press: Казнь Кристы Пайк в США завершилась неудачей

Associated Press: Казнь Кристы Пайк в США завершилась неудачей

Казнь Кристы Пайк в Теннесси 30 сентября завершилась неудачей. Глава тюремного ведомства Фрэнк Страда объявил об отставке.

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