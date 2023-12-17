Нашла в машине мужа дорогой комплект женского белья. Я была в шоке, когда узнала, кому он его купил

У меня обычная среднестатистическая семья: муж, двое детей-школьников. Живем от зарплаты до зарплаты, особо не шикуем.
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