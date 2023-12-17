ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Нашла в машине мужа дорогой комплект женского белья. Я была в шоке, когда узнала, кому он его купил

Нашла в машине мужа дорогой комплект женского белья. Я была в шоке, когда узнала, кому он его купил

У меня обычная среднестатистическая семья: муж, двое детей-школьников. Живем от зарплаты до зарплаты, особо не шикуем.

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Комментарии
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Саша
Спасибо отцу! Отмазал сына!
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4 час.
Вера Федорова
Точно!🤗
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28 мин.
Вера Федорова
Ну, вообще-то, странно...такой стеснительный, а трусы подарить женщине, с которой даже не было интима, хм... И комплекция подошла...двойное хм...))
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26 мин.

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