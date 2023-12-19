Rocksteady подтвердила утечку сюжетных спойлеров Suicide Squad: Kill the Justice League Suicide Squad: Kil...

Rocksteady подтвердила утечку сюжетных спойлеров Suicide Squad: Kill the Justice LeagueSuicide Squad: Kill the Justice League должна была дебютировать в первой половине 2023 года, но разработчикам понадобилось гораздо больше времени для реализации своего видения.
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