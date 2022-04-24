Бонусы UFC Fight Night 205: Хандожно получил 50 тысяч долларов за бой вечера

UFC подвел итоги турнира UFC Fight Night 205, который состоялся в ночь на 24 апреля в Лас-Вегасе. Выступлением вечера признан поединок между Джессикой Андраде и Амандой Лемос.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх