Бонусы UFC Fight Night 205: Хандожно получил 50 тысяч долларов за бой вечера

UFC подвел итоги турнира UFC Fight Night 205, который состоялся в ночь на 24 апреля в Лас-Вегасе. Выступлением вечера признан поединок между Джессикой Андраде и Амандой Лемос.
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