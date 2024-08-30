В Роскачестве назвали незаконным включение чаевых в счёт отдельной строкой

Включение чаевых в счёт незаконно, если они указаны отдельной строкой в чеке. Платить или не платить вознаграждение официанту — добровольное решение посетителей, и ресторан не может обязать это делать, заявил в беседе с RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.