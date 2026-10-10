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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Полузащитник «Крыльев» Витюгов: «Без отстранения российских клубов мы могли не увидеть Кисляка и Батракова. Но негатива больше, целое поколение потеряло возможность выступать в еврокубках»

Полузащитник « Крыльев Советов » Максим Витюгов считает, что отстранение клубов Альфа-Банк РПЛ от еврокубков способствовало прогрессу молодых футболистов.

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