На «Украинском ланче» в рамках Мюнхенской конференции популярно объяснили, что Украине лучше проиграть, чем победить Александр Ситников На фото: боевое применение крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) В вечерней сводке (18 февраля) укро-Генштаб донес до бандеровской публики, что за прошедшие сутки россиянами нанесено 16 ракетных ударов, в том числе по объектам в Хмельницкий области, а также Украинску в той части Донецкой области, где еще находятся оккупанты из самостийной армии.