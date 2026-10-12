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Рейтинг АдГ стремительно растет, а партии Мерца падает. Германии и Европе сулят «колоссальные перемены» во внешней политике

Рейтинг АдГ стремительно растет, а партии Мерца падает. Германии и Европе сулят «колоссальные перемены» во внешней политике

Очередной опрос в Германии засвидетельствовал, что в рейтинге политических сил страны партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) уверенно укрепляет свои позиции.

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