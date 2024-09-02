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Изменение налогов на добычу нефти в Северном море может ударить по финансам Великобритании

Изменение налогов на добычу нефти в Северном море может ударить по финансам Великобритании

Изменение налогов на добычу нефти в Северном море может ударить по финансам Великобритании Татьяна АрестоваПредлагаемые британским правительством планы по увеличению налога на сверхприбыль для производителей нефти и газа в Северном море могут привести к сокращению государственных доходов на 12 млрд фунтов стерлингов или 16 млрд долларов).

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