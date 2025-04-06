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Калужские новости

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Майор юстиции возглавила Сухиничский СК по Калужской области

Майор юстиции возглавила Сухиничский СК по Калужской области

Заместитель Председателя Следственного комитета РФ издал приказ о назначении майора юстиции Екатерины Борисовны Быковой на должность руководителя Сухиничского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

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