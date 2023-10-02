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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трехкратный чемпион мира Петер Саган завершил карьеру в велошоссе. Он хочет выступить на Олимпиаде-2024 в маунтинбайке

Накануне 33-летний словак, представляющий TotalEnergies, занял девятое место в последней для себя гонке – «Туре Вандеи».

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