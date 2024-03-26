В технорпаке «Строгино» разработали стимуляторы памяти

В инновационном научно-производственном центре «Пептоген» технопарка «Строгино» разработали препарат на основе регуляторных пептидов — веществ, которые запускают полезные химические процессы в клетках организма.
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