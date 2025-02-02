Овечкин забил 877-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 17 шайб

На 53-й минуте капитан «Вашингтона» сравнял счет в матче с «Виннипегом» (4:4, идет 3-й период). С 877 голами в 1462 играх за карьеру в регулярных чемпионатах 39-летний россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).