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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Мозалев: «Третьим местом не удовлетворен, прокат от этого лучше не стал. Есть ощущение, что надо менять что-то в жизни»

Фигурист стал третьим на первом этапе Гран-при России в Уфе. «Третьим местом не удовлетворен. Мой прокат от этого лучше не стал.

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