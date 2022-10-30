Полицейские раскрыли в Магадане кражу имущества стоимостью около 400 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД России по городу Магадану поступило сообщение о том, что с территории строительной фирмы похищен 20-футовый контейнер, в котором хранилось имущество.
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