Головную боль (демографические проблемы) гильотиной (завозом мигрантов) не лечат

АВТОР: https://dzen.ru/a/Zm7WgI5PDUGa. Замещающую миграцию заинтересованные в ней силы любят обосновывать своей заботой о России (как же без патриотизма) – численность населения снижается, а рядом полумиллиардный Евросоюз и полуторамиллиардный Китай.