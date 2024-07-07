Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Наталия
    А минуя  "социальные лифты", уже поднимаются на смену этим бездарям их родные и близкие  люди, не обладающие никакими...Министерство несм...
  • Валентин Щербаков
    Неужели нет нормальных министров, набрали осознанных врагов, вредителей, воров и коррупционеров и нет никакого просве...Министерство несм...
  • ninikooo Митусова
    👍👍👍👍Министерство несм...

Головную боль (демографические проблемы) гильотиной (завозом мигрантов) не лечат

Головную боль (демографические проблемы) гильотиной (завозом мигрантов) не лечат

АВТОР: https://dzen.ru/a/Zm7WgI5PDUGa. Замещающую миграцию заинтересованные в ней силы любят обосновывать своей заботой о России (как же без патриотизма) – численность населения снижается, а рядом полумиллиардный Евросоюз и полуторамиллиардный Китай.

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