«Катастрофа Хиросимы и Нагасаки не должна повториться»: заявление Японии о России

Да нам по хер на япошек. «Катастрофа Хиросимы и Нагасаки не должна повториться» Ну и ? Повторят США атомные бомбёжки японии и что ??? Что сделаете то???

ВК

Владимир Карпов

По тексту: "Глава японского кабмина поклялся, что Япония — «верный союзник и стойкий друг» Вашингтона". То есть японцы прямым текстом говорят, что благодарны амерам за ядерные бомбардировки и поэтому стали «верными союзниками и стойкими друзьями» Вашингтона". Наверное, напрашиваются на новые ядерные удары амеров, чтобы стать ещё более значимыми друзьями Америки ... Видимо, им мало было радиоктивного пепла и сотен тысячь жертв ...!!!