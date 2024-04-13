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Русская весна

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«Катастрофа Хиросимы и Нагасаки не должна повториться»: заявление Японии о России

«Катастрофа Хиросимы и Нагасаки не должна повториться»: заявление Японии о России

Зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза по Украине заявила, что Токио «не смирится с российской ядерной угрозой», при этом она вспомнила об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, но умолчала, что за этим стоит США.

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Комментарии
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Наталья Иванова
Да нам по хер на япошек. «Катастрофа Хиросимы и Нагасаки не должна повториться» Ну и ? Повторят США атомные бомбёжки японии и что ??? Что сделаете то???
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13 час.
ВК
Владимир Карпов
По тексту: &quot;Глава японского кабмина поклялся, что Япония — «верный союзник и стойкий друг» Вашингтона&quot;. То есть японцы прямым текстом говорят, что благодарны амерам за ядерные бомбардировки и поэтому стали «верными союзниками и стойкими друзьями» Вашингтона&quot;. Наверное, напрашиваются на новые ядерные удары амеров, чтобы стать ещё более значимыми друзьями Америки ... Видимо, им мало было радиоктивного пепла и сотен тысячь жертв ...!!!
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13 час.

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