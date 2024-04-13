Зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза по Украине заявила, что Токио «не смирится с российской ядерной угрозой», при этом она вспомнила об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, но умолчала, что за этим стоит США.
«Катастрофа Хиросимы и Нагасаки не должна повториться»: заявление Японии о России
Комментарии
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Наталья Иванова
Да нам по хер на япошек. «Катастрофа Хиросимы и Нагасаки не должна повториться» Ну и ? Повторят США атомные бомбёжки японии и что ??? Что сделаете то???
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13 час.
ВК
Владимир Карпов
По тексту: "Глава японского кабмина поклялся, что Япония — «верный союзник и стойкий друг» Вашингтона". То есть японцы прямым текстом говорят, что благодарны амерам за ядерные бомбардировки и поэтому стали «верными союзниками и стойкими друзьями» Вашингтона". Наверное, напрашиваются на новые ядерные удары амеров, чтобы стать ещё более значимыми друзьями Америки ... Видимо, им мало было радиоктивного пепла и сотен тысячь жертв ...!!!
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13 час.
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