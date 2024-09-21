Литовский грантоед пугает прибалтов перемирием на Украине и советует начинать собирать рюкзаки

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ Их главная задача , это отобрать у России Наши б.у. украины земли за любую цену , поскольку им нужны ресурсы накопленные нашей страной . Это перекроет все затраты Европы и Америки , но достанутся только США , они всех кинут . Поэтому -то наша задача выгнать всех с территории и вернуть свои земли , а восстановить , это для нас не проблема . Но почему-то ВВП упирается . Здесь надо быть рачительным хозяином и не бросать начатое . Для этого и начали СВО

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ Только не запускать к нам мигрантов и чужаков из Европы и заморских. От мигрантов надо отказаться от той затеи . Пусть они на своей земле в Европе и Америке делают что хотят . Ведь они для этого и выдумали это соглашение по мигрантам . Если сделаем все по уму, то потомки нам за это только спасибо скажут .