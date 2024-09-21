«Следующие несколько лет будут рискованным периодом», убеждает аудиторию прибадтийского сетевого издания Делфи литовский грантоед Томас Янелюнас, представленный читатеоям, как приглашенный научный сотрудник Института Гудзона в США и профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.
Литовский грантоед пугает прибалтов перемирием на Украине и советует начинать собирать рюкзаки
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Их главная задача , это отобрать у России Наши б.у. украины земли за любую цену , поскольку им нужны ресурсы накопленные нашей страной . Это перекроет все затраты Европы и Америки , но достанутся только США , они всех кинут . Поэтому -то наша задача выгнать всех с территории и вернуть свои земли , а восстановить , это для нас не проблема . Но почему-то ВВП упирается . Здесь надо быть рачительным хозяином и не бросать начатое . Для этого и начали СВО
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14 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Только не запускать к нам мигрантов и чужаков из Европы и заморских. От мигрантов надо отказаться от той затеи . Пусть они на своей земле в Европе и Америке делают что хотят . Ведь они для этого и выдумали это соглашение по мигрантам . Если сделаем все по уму, то потомки нам за это только спасибо скажут .
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14 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А пока побеждают они . И не тешьте себя надеждой на победу . Основная борьба и тяжёлая ещё впереди .Надо вернуть земли Прибалтики и не дать овладеть Закавказьем и Азиатским регионом .. С Китаем тоже надо быть по жёшче . Имеется ввиду по арендованным землям . Чтобы они сдавали их не засоленные химикатами иначе не с кого будет спросить . И это должно контролироваться каждый год , и сдаваться нашей стране министерству по землепользованию. Всё очень серьёзно
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14 час.
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