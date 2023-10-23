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Переобуться, чтобы не улететь: в Петербург пришло время зимних колес

Переобуться, чтобы не улететь: в Петербург пришло время зимних колес

В европейской части России бесповоротно установилась холодная погода. По прогнозу Северо-западного управления Росгидромета, в ближайшие три дня в Санкт-Петербурге температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +4 градусов, ночью возможны заморозки до -2 градусов.

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