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СМИ сообщили о тайном обсуждении в Европе отправки войск на Украину

СМИ сообщили о тайном обсуждении в Европе отправки войск на Украину

Группа политических элит из Великобритании, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Польши, а также президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) в декабре 2024 года собирались в резиденции генсека НАТО Марка Рютте для обсуждения возможной отправки войск на Украину.

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