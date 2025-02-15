Группа политических элит из Великобритании, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Польши, а также президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) в декабре 2024 года собирались в резиденции генсека НАТО Марка Рютте для обсуждения возможной отправки войск на Украину.