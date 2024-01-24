В России психиатры начнут лечить трансгендеров

Психиатры из России собрали новые клинические рекомендации по лечению расстройства половой идентификации (группа расстройств, которая характеризуется стойкой убежденностью пациента в собственной принадлежности к другому полу).
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