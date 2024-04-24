Путин: защита информационной сферы важна для национальной безопасности

Вопрос защиты информационной сферы от угроз актуален для всех стран мира. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии