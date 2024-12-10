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Эксперты отметили склонность зумеров к накоплениям

Эксперты отметили склонность зумеров к накоплениям

Зумеры склонны к накоплениям и реже миллениалов берут микрозаймы. Об этом говорится в результатах исследования экспертов маркетплейса для подбора страховых, банковских и образовательных продуктов «Сравни», с которыми ознакомились «Известия» 10 декабря.

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