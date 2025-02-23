В НАТО назвали главный урок конфликта на Украине

Конфликт на Украине изменил представление о ведении боевых действий, в том числе, показал необходимость создания и выпуска больших объемов дешевого, «одноразового» вооружения, такого, как беспилотные системы (БПЛА).
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