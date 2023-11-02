В сети начали спорить, нормально ли жить с родителями в 30 лет. Сравниваем аргументы за и против

ИО Игорь Овчаренко В семье все помогают друг другу .Родители помогают с воспитанием детей, Родители детей могут спокойно работать, зная, что дети под надзором. Старики тоже под присмотром детей. Полный порядок и взаимопонимание.

Zoia Goldshtab Когда дети и внуки становятся взрослыми -они должны быть самостоятельными и жить отдельно!