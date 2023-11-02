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В сети начали спорить, нормально ли жить с родителями в 30 лет. Сравниваем аргументы за и против

В сети начали спорить, нормально ли жить с родителями в 30 лет. Сравниваем аргументы за и против

Порядка 28% россиян в возрасте от 18 до 35 лет продолжают жить с родителями. Эту статистику на днях выложили в сеть, что вызвало бурное обсуждение.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
В семье все помогают друг другу .Родители помогают с воспитанием детей, Родители детей могут спокойно работать, зная, что дети  под надзором. Старики  тоже под присмотром  детей. Полный порядок и взаимопонимание.
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1 д.
Zoia Goldshtab
Когда дети и внуки становятся взрослыми -они должны быть самостоятельными и жить отдельно!
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1 д.
ЕК
Елена Коваль
В годы моей далекой юности писали &quot; одна половина ученых вкусно ест хлеб с маслом доказывая,что на Марсе есть жизнь,другая- с не меньшим аппетитом тот же хлеб с маслицем,что на Марсе жизни нету...
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1 д.

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