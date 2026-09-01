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В России с 1 сентября расширился перечень продуктов с обязательной маркировкой

В России с 1 сентября расширился перечень продуктов с обязательной маркировкой

Кроме того, начал работать механизм автоматического назначения штрафов за отдельные нарушения правил оборота маркированной продукции С 1 сентября в России расширился перечень продукции, подлежащей обязательной маркировке в системе "Честный знак".

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