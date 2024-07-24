Ученые Каролины: анализ крови лучше всего показывает рак простаты

Ученые из Каролины разработали новый метод диагностики рака простаты, основанный на анализе крови, который продемонстрировал высокую точность даже в случаях, когда традиционные методы не обнаруживают заболевание.
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