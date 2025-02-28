Преследовали страхи: подруга Мишель Трахтенберг о мыслях актрисы перед смертью

Подруга актрисы Мишель Трахтенберг Аманда де Кадене написала о страхах звезды перед ее кончиной. Женщина поделилась с подписчиками в соцсети тем, что Мишель перед смертью сильно переживала из-за того, как приживется пересаженный ей накануне новый орган.
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