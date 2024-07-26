Экс-офицер СБУ Прозоров рассказал, что полностью восстановился после покушения

Москва, 26 июля, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, переехавший в Россию и сотрудничающий с Москвой, рассказал, что полностью восстановил здоровье после покушения.
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