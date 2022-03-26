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Кабелла об уходе из «Краснодара»: «Быстро поняли, что будет только хуже. Я опустошен, мне там нравилось»

Реми Кабелла высказался об уходе из «Краснодара». – Что вы чувствовали, когда начались эти события на Украине? – Сначала мы не очень понимали, что произойдет.

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