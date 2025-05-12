Диетолог Соломатина рассказала о пользе кураги для пожилых

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе кураги для пожилых людей. В беседе с сайтом «Москва 24» эксперт отметила, что в кураге содержится большое количество бета-каротина, необходимого для сумеречного зрения.
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