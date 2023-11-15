Путину представили новые вездеходы для армии

Президенту России Владимиру Путину представили новые мотовездеходы Desertcross 1000-3 от компании Aodes (бренд Aodes зарегистрирован в Соединенных Штатах, а завод находится в китайском таможенном логистическом парке Фушань).
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